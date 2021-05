Neuer Pächter im Restaurant Pfaffenwinkel in Pähl

Pál Imre bietet vorerst Speisen zum Mitnehmen an. Künftig ist an sieben Tagen die Woche geöffnet.

Pál Imre hatte schon ein Studium begonnen, als er nach Deutschland ging, um Geld dafür zu verdienen. Er arbeitete in der Gastronomie, zuerst in Weilheim, dann in Kerschlach. Die Arbeit in Deutschland gefiel ihm so gut, dass er hiergeblieben ist. "Ich habe immer etwas gesucht", so Pál rückblickend auf seine Tätigkeit. 2018 wurde er Mitglied des Golfclubs und lernte das Restaurant "Pfaffenwinkel" des Clubs kennen und schätzen. Als sich die Möglichkeit bot, es zu übernehmen, zögerte er nicht: "Ich hatte das richtige Lokal gefunden."



Die Corona-Pandemie war zwar kein günstiger Zeitpunkt für seinen Start, er nutzte die Zeit des Lockdowns aber dazu, das Restaurant zu renovieren und ihm seine eigene Note zu geben: "Gepflegte Eleganz ist mir wichtig."



Aus welchem Land er kommt, sagt Pál nicht. Er überlässt es seinen Gästen, dies zu erraten. Für des Rätsels Lösung reicht aber die aufmerksame Lektüre der umfangreichen Speisekarte. Ganz vorne stehen natürlich die bayerischen Spezialitäten wie Krustenbraten mit Semmelknödeln, Schweinshaxe, Schweineschnitzel und Tafelspitz mit Meerrettichsoße und Salzkartoffeln.



Es ist auch internationale Küche vertreten, zum Beispiel Thai Curry mit Basmatireis. "Thai Curry ist in Bayern sehr beliebt, ich weiß nicht warum", stellt Pál fest.



Fisch- und vegetarische Gerichte ergänzen die Palette. Und als Besonderheit bietet er ungarische Spezialitäten an. "Páls Gulaschsuppe vom Rind mit Kartoffeln und Paprika" steht ganz oben auf der Liste. Es fehlt natürlich auch nicht das echte Wiener Schnitzel, woraus man ablesen kann, dass seine Familie aus der alten Donau- und Doppelmonarchie Österreich-Ungarn stammt.



Deshalb legt der neue Geschäftsführer des Restaurants auch Wert darauf, dass er "Pál Imre" heißt und die Namen nicht umgestellt werden. Schließlich sei dies die Tradition. Neu im Angebot hat Pál ein Frühstück, das ab 9 Uhr serviert wird. Mittags gibt es jeweils ein Menü, als Dessert stehen Schokosoufflé und Beerenragout auf der Karte. Kleine Snacks wie das Club-Sandwich runden das Angebot ab. Neu ist auch das Personal in der Küche, wo drei ungarische Köche und ein Chefkoch aus München arbeiten. Die Stammgäste werden aber auch bekannte Gesichter wiedersehen: zwei Mitarbeiterinnen, die schon lange im Service tätig sind.



Derzeit kann Pál wegen des zu hohen Inzidenzwerts im Kreis Weilheim-Schongau noch nicht öffnen. Es gibt die Speisen nur zum Abholen am Service-Fenster - nach vorheriger telefonischer Bestellung. Die Website "restaurant-pfaffenwinkel.de" ist noch im Umbau, soll aber bald freigeschaltet werden. Sobald die Öffnung wieder möglich ist, werden die Gäste an allen sieben Tagen der Woche durchgehend von 9 bis 23 Uhr bedient. Auch wenn das Restaurant "Pfaffenwinkel" am Golfplatz liegt, ist es wie bisher schon auch für Gäste von außerhalb geöffnet. Pál sieht vor allem Spaziergänger und Wanderer als seine Zielgruppe, ebenso Gäste aus der Region, die zum Essen ausgehen wollen. Auch für Feiern wie Hochzeiten oder Jubiläen kann reserviert werden. (as)