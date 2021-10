Auf gut bairisch: Von Gloiffen und Wuislern

Plus Schon mal vom Gloiffe und Wuisler gehört? Der Fritz alias Sibylle Reiter kann auch Bairisch.

Bairisch ist eine schöne Sprache, die man pflegen und an den Nachwuchs weitergeben sollte. Deswegen ist der Fritz auch Mitglied im Förderverein Bairische Sprache und Dialekte. Ein Dialekt ist fast wie eine zweite Fremdsprache und es ist nachgewiesen, dass sich Menschen, die mit Dialekt aufwachsen, beim Erlernen von Fremdsprachen leichter tun. Wird der Dialekt nicht gepflegt, geraten wunderschöne Wörter in Vergessenheit. Deswegen gilt: Dialekt reden, wo es nur geht.