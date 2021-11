Beim Klimaschutz sind viele um Ausreden nicht verlegen

Plus Der Fritz, alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter stellt fest, dass so manche Politprominenz schnell eine Ausrede parat hat, wenn es um den Klimaschutz geht. Vorbildfunktion geht nach seiner Meinung anders.

Politiker und andere Prominente lehnen sich beim Klimaschutz oft weit aus dem Fenster. Im richtigen Leben taugen sie weniger als Vorbilder. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ sich die knapp 50 Kilometer von Wien nach Bratislava mit einem Charterjet fliegen. Die Frau, die den europäischen Green Deal ausgerufen hat und immerzu mehr Tempo beim Klimaschutz fordert. Ihre Ausrede: Es hat ihr pressiert, denn sie musste nach dem Termin in Bratislava gleich noch in einen baltischen Staat weiterfliegen. Das hätte sie auch von Wien aus tun können! Auf so wichtige Menschen warten Gastgeber schon mal ein Stündchen.

