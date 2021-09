Das Gendern wird sich nach und nach durchsetzen

Plus Sprache verändert sich, das müssen auch irgendwann die Kritiker der Gender-Bewegung akzeptieren, weiß der Fritz alias Sibylle Reiter.

Spricht jemand von Arzt oder Chirurg, denken wir an einen Mann. Dabei liegt der Frauenanteil beim ärztlichen Personal derzeit bei knapp 50 Prozent – Tendenz steigend, weil 65 Prozent der Medizinstudierenden weiblich sind. Sagt jemand Lehrer, Bäcker, Bauer oder Mechaniker, haben wir auch einen Mann im Kopf.