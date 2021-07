Fehlt es an Wertschätzung für deutsche Soldaten?

Plus Der Fritz ärgert sich, weil deutsche Politiker den aus Afghanistan zurückgekehrten Soldaten nicht die Anerkennung zuteil werden lassen, die sie verdient haben. AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter prangert noch mehr an.

Der Fritz hat wieder einmal einen Ärger: In den vergangenen 20 Jahren waren 160.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. Ein Einsatz im Rahmen der Nato, um für Stabilität zu sorgen, den Taliban Einhalt zu gebieten und Terroranschläge auf den Westen zu verhüten. Nun wurde der Einsatz beendet und vor Kurzem kamen die letzten Soldaten nach Deutschland zurück. Sie wurden hier begrüßt von … niemandem!