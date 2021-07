Gekocht wird vor allem im Fernsehen immer irgendwas

Plus AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter alias Fritz ist rund ums Thema "Koch-Shows und bekannte Köche" einiges aufgefallen. Sie fragt sich vor allem, warum das Finanzamt scheinbar unterschiedliche Süppchen kocht.

Stellt man den Fernseher an, wird irgendwo immer grad was angerührt, angerichtet oder auf den Grill geworfen. Küchenschlacht, Kochprofis, das perfekte (Promi-)Dinner, Grill den Henssler, Lafer! Lichter! Lecker!, Schmeckt nicht, gibt’s nicht – um nur einige zu nennen. Und natürlich haben auch Kerner und Lanz kochen lassen. Ein Kochshow-Pionier ist dieser Tage gestorben: Alfred Biolek, genannt Bio. Mit seiner Sendung „Alfredissimo“ erreichte der gelernte Jurist zwischen 1994 und 2007 Traumquoten. Und wir Zuschauer:innen lernten, was Promis kochen, welcher Wein zu welchem Gericht passt und dass Pfeffer nur aus der Mühle kommen darf. Bio veröffentlichte die Rezepte auch in Buchform, die halbe Nation kochte sie nach. Servus Bio, wir vermissen Dich.

