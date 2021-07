George W. Bush und die bayerische Brezn

Plus Zum 75. Geburtstag von George W. Bush, dem 43. Präsidenten der USA erinnert der Fritz, alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter, an eine Begegnung des Staatsmannes mit einer bayerischen Brezn.

Heute feiert George W. Bush, 43. Präsident der USA, seinen 75. Geburtstag. Im Zusammenhang mit dem Abzug der Nato und damit auch der deutschen Truppen aus Afghanistan denken wir dieser Tage an ihn. In seine Amtszeit fielen die islamistischen Angriffe auf die USA vom 11. September 2001, der darauffolgende Einmarsch der US-Truppen in Afghanistan, der Irak-Krieg und die amerikanische „Häuser-Krise“, die sich auch auf deutsche Banken auswirkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen