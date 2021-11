Gleiche Arbeit – gleicher Lohn?

Plus Dass Frauen noch immer in vielen Fällen weniger verdienen obwohl sie die gleiche Arbeit leisten wie ihre männlichen Kollegen, das ärgert den Fritz alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter doch sehr.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Nö, denn wenn Frauen genau so viel wie Männer verdienen würden, dann wären sie ja keine Frauen. Am 10. November war europäischer EqualPay Day. Dieser Tag macht darauf aufmerksam, dass bei der Geschlechtergerechtigkeit erhebliche Defizite bestehen. Obwohl gleiches Recht für gleiche Arbeit seit 60 Jahren im EU-Recht verankert ist.