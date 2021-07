Hat sich der „Schweini“ dieses Mal verzockt?

Plus Man kennt Bastian Schweinsteiger als unermüdlichen Fußballer, als Vorbild für die Jugend. Aber jetzt bröckelt das gute Image, meint der Fritz, alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter.

Einer der Trainer des ehemaligen Fußballnationalspielers und heutigen ARD-Fußballexperten Bastian Schweinsteiger schwärmte einst vom enormen Trainingsfleiß seines Schützlings. Wenn man ihn um drei Uhr nachts aus dem Bett hole mit der Ansage „Wir trainieren jetzt eine Stunde!“, dann frage Schweini: „Warum nur eine Stunde?“ In seiner aktiven Zeit kämpfte Schweini auf dem Fußballplatz bis zur letzten Sekunde mit allem Einsatz. Ein echtes Vorbild für die Jugend.