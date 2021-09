Impfen für eine Dampferfahrt

Plus AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter alias Fritz wünscht sich mehr Initiative des Landkreises Landsberg gegen die Corona-Impfmüdigkeit. Sie hat auch ein paar Vorschläge parat.

Hot Dog, Käsekuchen, ein Joint und Lotterien: Andere Länder lassen sich viel einfallen, um die Impfquote zu erhöhen. Denn die Intensivstationen füllen sich mit Ungeimpften – langsam, aber doch stetig.