In der Politik steigt derzeit die Jagdleidenschaft

Plus Immer mehr breitet sich die Jagdleidenschaft auch in der Politik aus. Das hat nicht unbedingt nur etwas mit der Jagd nach Stimmen vor der Bundestagswahl zu tun, weiß AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter alias Fritz.

Immer mehr Menschen, darunter immer mehr Frauen, begeistern sich für die Jagd. Im grünen Jopperl, das Gewehr über der Schulter, durch Wald und Wiese pirschen, auf einem Hochsitz ansitzen und abdrücken, sobald Hase, Reh, Wildschwein & Co. vor die Linse kommen, scheint zu faszinieren. Jäger verstehen sich auch als Naturschützer. Im Wald ist das wichtig, denn zu viele Rehe lassen jungen Bäumen, die für den Waldumbau wichtig sind, keine Chance. Und Wildschweine zerstören Wiesen und Felder.