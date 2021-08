Jetzt müssen in Afghanistan Profis ran!

Plus Als traurig und bedrückend beschreibt AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter, alias Fritz, die Situation in Kabul. Sie ist der Meinung, dass deutsche Politikerinnen und Politiker mehr Einsatz zeigen müssen bei der Rettungsaktion für verbliebene Ortskräfte in Afghanistan.

Seit Monaten fordern Bundeswehrangehörige, Medien und Politiker:innen, dass parallel zum Abzug der Bundeswehr die verbliebenen Ortskräfte in Afghanistan in Sicherheit gebracht werden müssen. Vereinfachte Einreiseverfahren scheiterten am Innenministerium. Es gibt nicht mal anständig vorbereitete Listen. Vorausschauendes Handeln? – Fehlanzeige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen