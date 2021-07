Sind Talkshows Werbesendungen für Bücher aller Art?

Plus AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter alias Fritz hinterfragt den TV-Trend, in Talkshows die Werbetrommel für so ziemlich jedes Buch zu rühren.

Das Literarische Quartett war von Ende der 1980er bis Anfang der 2000er-Jahre eine der bekanntesten und besten Literatursendungen im deutschen Fernsehen. Millionen sahen zu, wenn Marcel Reich-Ranicki & Co. Bücher mit Verachtung straften oder in den Himmel lobten. Oft hat es nicht einmal geschadet, wenn ein Autor schlecht weggekommen ist, denn es hat schon enorm geholfen, wenn man von Reich-Ranicki, Hellmuth Karasek oder Sigrid Löffler überhaupt nur erwähnt wurde.

