Skurriles aus dem Bundestagswahlkampf

Man kann das Ende des Bundestagswahlkampfes kaum erwarten. Denn die Skurrilitäten nehmen jeden Tag zu. Ein Gericht in Sachsen erlaubt einer rechtsextremen Partei Plakate mit der Aufschrift „Hängt die Grünen“. Das ist nichts anders als Aufruf zum Mord. Man ist froh, in Bayern zu wohnen, denn hier wurden diese Plakate verboten.