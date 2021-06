Superreiche w(s)ollen mehr Steuern zahlen

Plus Dass es reiche Menschen gibt, die gerne mehr Steuern zahlen möchten, als sie derzeit müssen, beeindruckt den Fritz. In ihrer Glosse macht sich Ammersee Kurier-Mitarbeiterin Sibylle Reiter dazu ein paar Gedanken.

Der Fritz hat sich das Wahlprogramm von CDU/ CSU angeschaut. Die Vorsitzenden Laschet und Söder wollen nach der Bundestagswahl keine Steuern erhöhen – im Gegenteil, sie wollen sie teilweise sogar senken. Andere Parteien fordern Steuererhöhungen und die höhere Besteuerung von Vermögenden und Spitzenverdienern (wie auch immer das definiert sein mag).