Von Corona, Impfdosen und Bierdosen

Plus 100 Mitarbeiter eines italienischen Luxusresorts werden in München geimpft. Das ärgert Ammersee Kurier-Mitarbeiterin Sibylle Reiter, alias Fritz. Sie will wissen, wer die Impfaktion organisiert hat.

Deutsche, die nicht schnell genug an einen Impfstoff kommen, reisen nach Russland und lassen sich dort impfen. Zwar muten diese „Spritztouren“ etwas seltsam an, weil der russische Impfstoff Sputnik noch keine Zulassung der EU-Behörde EMA hat. Doch man kann die Menschen verstehen, die nicht länger auf eine Impfung warten wollen. Bei uns ist der Impfstoff knapp und viele sind ungeduldig.

Themen folgen