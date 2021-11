Vor was die Impfung schützt

Plus Fritz alias Sibylle Reiter schaut den ARD-Talk mit Anne Will und wundert sich über Sarah Wagenknecht und ihre Sicht aufs Impfen gegen Corona.

Man muss die politische Richtung der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht nicht teilen, aber eigentlich ist die promovierte Volkswirtin eine kluge Frau. Eigentlich. Denn der Fritz zweifelt seit Sonntag an ihren Fähigkeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse zu bewerten.