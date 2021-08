Wen bitte soll man denn diesmal wählen?

Plus Überall hängen sie, die Wahlplakate zur Bundestagswahl 2021. AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter alias Fritz hat sich deren Gestaltung parteiübergreifend angeschaut und zieht ihre ganz eigenen Schlüsse.

Jetzt sieht man überall die Plakate zur Bundestagswahl. „Für ein moderneres Deutschland“ steht auf einem CDU-Plakat. Daneben ein etwas sauertöpfisch dreinblickender Armin Laschet. Den Spruch kann man ihm bei diesem Gesichtsausdruck kaum abnehmen. Dabei kann der Mann doch eigentlich ganz nett lachen – siehe Flutgebiet. Die CSU macht es besser, Dobrindt und Co. lächeln gewinnend von grün-blauen Plakaten. Markus Söders Plakatgesicht zeigt aber: Es wurmt ihn immer noch, nicht Kandidat geworden zu sein.