Wenn Worte inflationär werden: Narrative und Narreteien

Plus Erst tauchen sie vereinzelt auf, dann verwenden sie auf einmal fast alle. Der Fritz alias Sibylle Reiter denkt über inflationären Sprachgebrauch nach - am Beispiel des "Narrativs".

Es nervt! Keine Talkshow und kein Interview, wo nicht von einem „Narrativ“ oder einer „Erzählung“ gesprochen oder geschrieben wird. Scheinbar wird sie besonders in Krisen und für die Zeit danach benötigt: Die Bundesregierung, die Gesellschaft, die Klimapolitik, die Europäische Union, die Zeit nach der Corona-Pandemie – alles braucht ein neues Narrativ, eine neue Erzählung. Die einen, sie kommen eher intellektuell daher, sprechen meist von Narrativ (Lateinisch narratio = Erzählung, narrare = erzählen), die anderen von Erzählung. Oder gibt es da einen Unterschied?