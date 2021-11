Wenn das Navi mal wieder in die Irre führt

Plus Sibylle Reiter alias Fritz beschäftigt sich mit einem technischen Hilfsmittel für Autofahrer, dessen Verwendung bei weitem nicht immer zielführend ist.

Bevor es Navigationsgeräte gab, breiteten wir vor der Abfahrt Karten vor uns aus, prägten uns die Route ein oder notierten uns die wichtigsten Strecken. Wir wussten ungefähr, wohin die Reise geht, ob nach Norden, Süden, Westen oder Osten, welche Bundesländer und Städte wir passieren und welche Flüsse wir überqueren. Wir haben uns alles richtig erarbeitet. Gefährlich wurde es, wenn die Karte auf den Oberschenkeln lag und wir uns nicht mehr voll auf den Verkehr konzentrieren konnten. Heute ist das alles passé. Rein ins Auto, Navi programmieren und einfach machen, was die Navi-Frau mit der angenehmen Stimme sagt. Meistens klappt das, wenn auch oft mit Umwegen.