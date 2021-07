Würfel-Armin, Scholzomat oder Jumping Annalena - wer zieht ins Kanzleramt?

Plus Der Fritz, alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter ist sich sicher: Wer das Rennen um das Kanzleramt im Herbst gewinnen wird, bleibt spannend. Mit weniger schönen Schlagzeilen machen alle drei Kandidaten gleichermaßen von sich reden.

Oje, Annalena Baerbock! Erst die verspätete Meldung von Einkommen, dann ein aufgehübschter Lebenslauf, jetzt ein Plagiatsvorwurf. Sie soll für ihr Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ Passagen abgeschrieben haben, ohne Quellen zu nennen. Ein österreichischer Plagiatsjäger hat das entdeckt.