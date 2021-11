Heute mal kein Fleisch: Ein guter Vorsatz mit einer Überraschung

Plus Unser Autor will runter vom Fleischkonsum und sich gesünder ernähren - fürs Klima, für das Tierwohl und für die Figur. Aber ganz so leicht ist es nicht. Eine Glosse.

Die guten Vorsätze lauten am Morgen: Heute Mittag wird mal kein Fleisch gegessen. Das ist gut für das Tierwohl, das Klima, aber auch für die eigene Figur. Der Winterspeck um die Hüfte müsste schon ausreichen. Ganz so kalt wird’s heuer bestimmt nicht. Die große Weihnachtsfresserei kommt ja demnächst auch noch. Frohen Mutes und getragen von der Euphorie meiner anstehenden Heldentat, mal kein Fleisch zu essen, schreite ich mittags zielstrebig zum Bäcker des Vertrauens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

