Feuer in der evangelischen Christuskirche in Utting

In der evangelischen Christuskirche in Utting bricht in der Nacht auf Mittwoch ein Großbrand aus. Brandermittler des Landeskriminalamtes sollen die Ursache klären.

In Utting ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Vollbrand der evangelischen Christuskirche gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand gegen 3 Uhr über die Integrierte Leitstelle der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mitgeteilt. Ein Zeitungsausträger der in den frühen Morgenstunden den Brand bemerkte, alarmierte über die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr und Polizei.

Feuer in Christuskirche in Utting: Schaden nach Brand zwischen 500.000 und 750.000 Euro

Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Einsatzkräften ist am Brandort in der Laibner Straße im Einsatz. Rund 60 Brandbekämpfer der umliegenden Feuerwehren aus Utting, Schondorf, Dießen, Greifenberg, Finning und der Kreisbrandinspektion waren von 3 bis 05.40 Uhr damit beschäftigt, das in Vollbrand geratene Gotteshaus zu löschen.

Zudem werden im Laufe des Tages auch Brandermittler des Landeskriminalamts sein, um Ursache des Feuers zu klären. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion am Mittwochmorgen mitteilt, sei der Dachstuhl der Kirche in Folge des Brandes eingestürzt und ein Nebengebäude schwer beschädigt worden.

Nach vorläufigen Schätzungen der Ermittler beläuft sich der Schaden auf 500.000 bis 750.000 Euro. Ein ausführlicher Bericht folgt, sobald weitere Einzelheiten bekannt sind.

2018 brannten Kellerräume des Gemeindehauses nahe der Christuskirche von Utting

Schon einmal gab es in den vergangenen Jahren einen Brand im Umfeld der evangelischen Christuskirche in Utting. Im Januar 2018 war in den Kellerräumen des Gemeindehauses ein Feuer ausgebrochen. Pfarrer Jochen Eberhardt war damals froh, dass die Christuskirche selbst nicht von dem Brand betroffen war. Das Feuer hatte einen Kellerraum verwüstet, an einer Außenwand sind die Spuren erkennbar.

