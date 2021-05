Herrsching/Dießen

Herrschings Polizisten sollen öfter auf die Straße

Plus Die Polizei organisiert den Außendienst um. Das hat Vorteile für Bürger und Beamte. Auch die Inspektionen in Herrsching ist betroffen. Dießen muss noch warten.

Von Petra Straub

Vor genau einem Jahr hat die Polizei in Bayern einen Versuch gestartet. Die Inspektion in der Stadt Geisenfeld bei Ingolstadt begann die Arbeitskräfte so zu koordinieren, dass weniger Personal im Innendienst und dafür mehr Polizisten im Außendienst eingesetzt wurden. Ziel war es, so das Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in einer Pressemitteilung, dass bei akuten Einsatzlagen mehr Kräfte mobilisiert werden können. Herrsching hat den Betrieb mittlerweile ebenfalls umgestellt, Dießen noch nicht.

