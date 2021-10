Kreis Starnberg: Unbekannte vertauschen Ortstafeln

Einige zusätzliche Arbeit gibt es für mehrere Bauhöfe im Landkreis Starnberg: Dort vertauschen Unbekannte mehrere Ortsschilder.

Einigen Fleiß haben bislang unbekannte Scherzbolde darauf verwendet, die sich im Landkreis Starnberg an etlichen Ortsschildern zu schaffen gemacht haben. In der Folge wurde am Samstagvormittag der Polizeiinspektion Herrsching mitgeteilt, dass die Ortstafel von Drößling durch eine von Tutzing ersetzt wurde.

Im Laufe des Wochenendes wurden noch weitere Schilderstreiche bekannt. So wurde Hechendorf in Buch umbenannt und im Gegenzug Buch in Hechendorf.

In diesem Fall dürften Mitarbeiter von gleich vier unterschiedlichen Gemeinden nicht besonders amüsiert gewesen sein, schließlich mussten die Schilder ja wieder zurückgetauscht und ordnungsgemäß montiert werden, heißt es im Polizeibericht. (ak)

Lesen Sie dazu auch