Holzhausen

Sammler und gefragter Galerist aus Holzhausen

Plus Am 24. Mai wäre Dr. Alfred Gunzenhauser, der in Holzhausen am Ammersee lebte, 95 Jahre alt geworden. Was der Maler Walter Georgi mit den Kunstfreund zu tun hat.

Am 24. Mai wäre der Galerist, Sammler und Mäzen Dr. Alfred Gunzenhauser 95 Jahre alt geworden, der um 1978/79 das Wohnhaus von Walter Georgi in der Künstlerkolonie Holzhausen am Ammersee erwarb. Nach dem Umbau durch Hans Schneckenburger wohnte Dr. Gunzenhauser ab 1982 in dem ehemaligen Künstlerhaus.