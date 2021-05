Der neue Ammersee Kurier: Moderner, aktueller und viel mehr drin

Wir haben den "Ammersee Kurier" digital neu gestaltet. Freuen Sie sich über ein modernes Design, mehr aktuelle News und viel Herzblut für das Leben und die Menschen am Ammersee.

Ein neuer Auftritt für eine der schönsten Regionen in Bayern: In den vergangenen Wochen haben wir den digitalen Ammersee Kurier neu gestaltet, haben aufgeräumt und das Angebot erweitert. Das Ergebnis ist eine moderne Nachrichten-Seite, die aktuellen und hintergründigen Lokaljournalismus für die Region und Herzblut für das Leben und die Menschen am Ammersee vereint.

Die neue Website bietet ein attraktives Design, optimiert für PC, Tablet und Smartphone. Damit Sie sich auf unserem neuen Angebot schnell wohlfühlen, haben wir die wichtigsten Neuerungen für Sie zusammengefasst.

Nachrichten vom Ammersee, für den Ammersee

Den neuen digitalen Ammersee Kurier finden Sie online wie bisher unter www.ammerseekurier.de und ab sofort auch bei Facebook. Hier erfahren Sie alles Wichtige vom Westufer des Ammersees. Unsere Redaktion berichtet aus den Gemeinden Dießen, Schondorf, Utting, Raisting, Pähl, über Blaulicht-Meldungen, Kommunalpolitik, Lokalsport, Kultur, Freizeit-Tipps, Veranstaltungen, Gastronomie - und natürlich über die Menschen am Ammersee und ihre spannenden Geschichten.

Wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, ist die Website eng mit dem Online-Auftritt der Augsburger Allgemeine und des Landsberger Tagblatt verbunden. Mit nur wenigen Klicks, etwa auf "Startseite" in der Navigation, erhalten Sie so zusätzliche Nachrichten aus der Region, Bayern und der Welt.

Mehr lesen mit dem PLUS+Abo

Guter Journalismus kann nicht kostenlos sein. Daher stehen ausgewählte Geschichten auf dieser Website hinter einer Bezahlschranke und sind Nutzern mit einem Online-Abo vorbehalten. Print-Abonnenten des Ammersee Kurier erhalten dieses PLUS+Abo zum Vorteilspreis von 1,99 Euro pro Monat. Für Neukunden gibt es das Onlinepaket für 9,99 Euro monatlich – im ersten Monat zum Testen für nur 99 Cent.

Enthalten im PLUS+ Abo sind neben dem Zugriff auf die exklusiven Inhalte des Ammersee Kurier auch alle PLUS+Artikel von augsburger-allgemeine.de inklusive Landsberger Tagblatt und allen anderen Heimatausgaben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem digitalen Ammersee Kurier!

Ihre Redaktion