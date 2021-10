Halloween, Kunst und Kamele am Billerberg in Inning

Am Samstag gibt es am Billerberg in Inning ein „Pre-Halloween“. Für Familien ist dabei einiges geboten.

Am Samstag, 23. Oktober, wird für Familien mit Kindern am Billerberg in Inning ein Pre-Halloween mit Kunsthandwerkermarkt veranstaltet. An den Marktständen werden peruanischer Schmuck und handgefertigte Harfen, Strickkollektionen aus Ecuador und vieles mehr geboten. Außerdem gibt es Crêpes und die Besucher sind eingeladen, ihr eigenes Grillgut – wenn möglich Fisch oder Vegetarisches – am offenen Feuer zu grillen. Auch Stockbrot und Marshmallows können ins Feuer gehalten werden.

Kinder sollten am besten verkleidet kommen und können sich außerdem vor Ort schminken lassen, heißt es in einer Mitteilung. Wer das originellste Kostüm trägt, dem winkt ein Besuch in der Kameloase in Langerringen. Aus der Kameloase werden auch einige Tiere am Billerberg sein, darunter der katalanische Riesenesel „Sancho“. Ein DJ wird fetzige und chillige Rhythmen auflegen. Und wer will, kann sein Instrument mitbringen und ein bisschen mitjamen.

Der Kameloase in Lamerdingen soll geholfen werden

„Wir wollen Familien die Gelegenheit zu einem schönen Beisammensein geben. Uns geht es darum, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, bei der man Zeit zusammen verbringt, am Lagerfeuer sitzt oder musiziert“, betont Alexander Fischer von der Event-Agentur Freistattlich, die die Events des Billerberg-Projekts von Euroboden organisiert. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 12 Uhr. Die Veranstaltung geht bis zum Abend. Mit der Aktion unterstützt das Billerberg-Team auch die in ihrer Existenz bedrohte Kameloase in Langerringen. Spenden für die Tiere auf dem Gnadenhof sind willkommen. (ak)

