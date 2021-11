Opferstock in der Inninger Pfarrkirche aufgebrochen

Schon wieder wird in Inning eingebrochen: Diesmal "bedienen" sich Unbekannte in der Inninger Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag, 16. November, wurden zwischen 9 und 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist ein Opferstock sowie eine Kasse für Andachtskerzen aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Da beide Geldbehälter laut Polizeibericht regelmäßig häufig geleert werden, ist der entstandene Sachschaden ungleich höher als der Geldbetrag, den der oder die Täter erbeuteten. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Herrsching unter der Telefonnummer 08152/9302-0 zu wenden.

Lesen Sie dazu auch