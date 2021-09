Am Ammersee zu leben ist ein Privileg

Plus Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen, ist ein Privileg, das sich die Menschen am Ammersee immer wieder bewusst machen sollten, findet AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Wir leben dort, wo andere Urlaub machen – eine Aussage, die, so ehrlich müssen wir als Ammersee-Anrainer sein – auch für viele andere Regionen Deutschlands gilt. Denn (fast) überall in unserer Republik gibt es Sehenswertes, das steht außer Frage.