Bootshaus der Polizei: Neu nachdenken

Plus Gerald Modlinger geht davon aus, dass auch ein neues Polizeiboot am Ammersee erst einmal ohne Dach über dem Führerstand auskommen muss.

Wer hätte das gedacht: Nicht nur das inzwischen 19 Jahre alte Polizeiboot WSP 7 ist je in den Komfort eines schützenden Bootshauses gekommen. Möglicherweise wird auch das Nachfolge-Boot erst einmal ohne Dach über dem Führerstand bleiben. Zwar legte sich das Innenministerium schon früh fest, dass der Standort am Dampfersteg in Holzhausen nach dem gescheiterten Hüttenbau in St. Alban „alternativlos“ sei. Für eine juristisch wasserdichte Genehmigung reichte diese Einschätzung freilich bislang nicht. Und es dürfte auch nicht von ungefähr kommen, dass es erneut Gespräche über andere Standorte gibt.

