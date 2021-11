Corona-Frust bei Gastronomen: Wirte brauchen schnelle Hilfe

Plus Auch am Ammersee beklagen Gastronominnen und Gastronomen teils massive Umsatzeinbrüche durch die neuen Corona-Regeln. Die Politik muss handeln. Ein Kommentar.

Es gibt kaum jemanden, der in der Corona-Pandemie nicht einstecken muss. Nur mit Solidarität kann eine Gesellschaft die mittlerweile über 20 Monate andauernde Krise meistern. Solidarität können auch Gastronominnen und Gastronomen gut gebrauchen.