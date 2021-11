Kommentar

vor 20 Min.

Corona in Kita und Schulen: Es geht um die Gesundheit der Kinder

Plus Corona in Dießener Kita: 40 Kinder sind in Quarantäne. Wo bleibt - mitten in der vierten Welle - der Schutz der Kinder? Die Politik muss handeln. Ein Kommentar.

Von Oliver Wolff

Selbst nach gut 20 Monaten Pandemie ist eines von vielen Problemen noch immer nicht gelöst: Immer wieder gibt es Corona-Ausbrüche in Kitas, Kindergärten und Schulen. Die Folge: Kinder müssen zu Hause bleiben. Versprechen seitens der Politik, alles Mögliche für die Jüngsten in der Gesellschaft zu tun, klingen mitten in der vierten Welle nach heißer Luft.

