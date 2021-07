Kommentar

13:09 Uhr

Die Freiheit des Fischers

Die Fischer am Ammersee sind in großer Sorge um ihren See.

Plus AK-Redakteur Gerald Modlinger sieht das wachsende Problembewusstsein der Menschen hinsichtlich ihres Ressourcenverbrauchs. Die so wichtige Trendwende, von der auch die Fischer am Ammersee profitieren würden, erkennt er aber nicht.

Von Gerald Modlinger

Ein Fischer kann die Dinge unverblümter aussprechen als ein Politiker. Diese Freiheit hat sich der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Ammersee, Bernhard Ernst, beim Fischerjahrtag in Dießen genommen. Drastisch zeigte er auf, wie vielgestaltig die auf den Menschen zurückzuführende Problemlage im Lebensraum Ammersee ist.

