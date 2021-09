Die Tourismusbranche am Ammersee hofft auf einen goldenen Herbst

Plus Der durchwachsene Sommer und die andauernde Pandemie gehören heuer zu den Herausforderungen der Tourismusbranche. Dass die Bilanz dennoch ganz gut ausfällt, freut AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – auch die Hoffnung darauf, dass das Jahr 2021 doch noch mit ein paar warmen Tagen daherkommen möge. Die dicken Nebelschwaden, die in den vergangenen Morgenstunden schon übers Land waberten, künden davon: Der Sommer 2021 hat sich verabschiedet (wenngleich sich ja nichts verabschieden kann, was gar nicht da war).