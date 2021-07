Die Zeichen stehen für einen Kultursommer voller Hoffnung

Plus Mit den Kunst- und Kulturschaffenden freut sich AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom auf den Kultursommer im Landkreis Landsberg und hofft auf die Rückkehr in ein halbwegs normales Leben.

Der Sommer weckt Hoffnungen auf ein halbwegs normales Leben. Restaurants und Cafés sind wieder geöffnet und Kulturveranstaltungen finden wieder statt. Nicht nur der Landsberger Kultursommer hat Fahrt aufgenommen, auch viele kleinere Ausstellungen und Theateraufführungen können besucht werden, und in den Kinos werden wieder Filme gezeigt.