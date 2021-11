Die vierte Welle zu brechen ist wie ein Kampf gegen Windmühlen

Plus Werden nicht sofort Rahmenbedingungen geschaffen, damit schneller geimpft und geboostert werden kann, ist die vierte Corona-Welle nicht zu brechen, glaubt AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Die vierte Corona-Welle vergleicht die Landrätin unseres Nachbarlandkreises Weilheim-Schongau mit einem Tsunami. Andrea Jochner-Weiß hat recht: Der tägliche Blick auf die täglichen Neuinfektionen trifft mit voller Wucht und löst Gefühle von Angst, Ohnmacht, Wut und auch Unverständnis aus.