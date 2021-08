Freiheit ist unser höchstes Gut!

Plus Den 60. Jahrestag zum Beginn des Mauerbaus in Berlin nimmt AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom zum Anlass, den Wert eines freien Lebens ins Bewusstsein zu rücken.

Heute ist wieder so ein Tag, an dem die Geschichte unseres Landes auch bei denjenigen stärker ins Bewusstsein gerückt wird, die aufgrund ihrer späten Geburt nichts mitbekommen haben von der Teilung Deutschlands und dem Bau der Mauer. Und die, die noch später geboren wurden und unser Land nur als EIN Land erleben dürfen, können sich erst recht nicht vorstellen, dass eine kilometerlange Mauer Ost und West trennte. Wobei das Wort Mauer nicht im Ansatz ausdrücken kann, welche Tragödien damit einhergegangen sind und auch noch einhergehen. In Gesprächen mit Zeitzeugen, die durch den Bau der Mauer im Unrechtsstaat DDR weiterleben mussten, wird deutlich: Das Trauma ist längst nicht überwunden.

