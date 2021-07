Schulabschluss ohne Feier – schon wieder!

Plus Dass es auch in diesem Jahr keine "richtigen" Schulabschlussfeiern gibt, bedauert AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom. Für die Schülerinnen und Schüler sieht sie aber einen - zumindest kleinen - Trost.

Wer hätte das im vergangenen Jahr für möglich gehalten: Der zweite Abiturjahrgang in Folge, die zweiten Realschul- und Mittelschulabgänger in Folge in der Ammersee-Region beenden einen wichtigen Lebensabschnitt ohne Feier. Keine ausgelassene Party (zumindest keine offizielle), keine Eltern, die mit vor Stolz geschwellter Brust im Schulhaus dabei sind, wenn der Sprössling das so lange herbeigesehnte Abschlusszeugnis in Empfang nehmen darf. Was am Ende des Schuljahres 2019/2020 tatsächlich für Schlagzeilen und Furore sorgte, ist in diesem Jahr (fast) schon so etwas wie Normalität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen