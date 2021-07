Warum bietet die Marktgemeinde Dießen so wenig für die Jugend?

Plus Die Inzidenzwerte sinken und es finden wieder größere Treffen statt. Das Jugendzentrum in Dießen bleibt jedoch geschlossen. AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom wünscht sich mehr Einsatz seitens der Gemeinde.

Im Dießener Jugendzentrum herrscht gähnende Leere – was lange Zeit den Sicherheitsvorkehrungen zur Pandemiebekämpfung geschuldet war, ist längst nicht mehr zu erklären: Die Inzidenzwerte im Landkreis Landsberg bewegen sich auf niedrigstem Niveau und überall kehrt das gesellschaftliche, sportliche und kulturelle Leben zurück. Nur im Dießener JuZe bleibt es still. Und auch sonst scheint sich nicht viel zu bewegen in der Marktgemeinde Dießen, wenn es beispielsweise darum geht, ein Sommerferienprogramm für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde auf die Beine zu stellen.

