Wiederverwertung von Textilien gegen Wegwerfmentalität

Plus In der Aktion der Textilgruppe des Dießener Repair-Cafés, aus alten Kleidungsstücken Neues zu machen, sieht AK-Redakteurin einen guten Ansatz gegen die Wegwerfmentalität der Gesellschaft.

Zwar quellen an vielen Stellen – auch im Landkreis Landsberg – die Altkleidercontainer regelmäßig über, aber der Trend, aus aufgetragenen oder unmodisch gewordenen Kleidungsstücken etwas Neues zu schaffen, nimmt zu. Und das ist gut so: Denn das leistet einen wichtigen Beitrag dazu, das „Wegwerf-Denken“ aus unserer Gesellschaft zu drängen.