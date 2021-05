Künstler am See: Alf Beschle hatte schon immer "Freude am Männlemole"

Alfred Beschle malt in seiner Freizeit gerne Männchen.

Witzig, hintergründig und meinungsstark sind die Karikaturen von Alfred "Alf" Beschle, die er am liebsten in illustrativem Stil mit dem feinen Strich der Tuschefeder aufs Papier bringt. "Ich hatte schon immer Freude am Männlemole", also am Männchenmalen, sagt er von sich selbst. Als Zeichner und Grafiker ist er Autodidakt und veröffentlichte seine ersten Karikaturen während seiner Lehre als Verlagskaufmann beim Konstanzer Südkurier.

Darauf folgten weitere berufliche Stationen im Bereich Layout und Grafik beispielsweise als Infografiker bei der Süddeutschen Zeitung oder als Layouter, Grafiker und Zeichner bei der Münchener Abendzeitung. Dass er nicht nur die Einzelkarikatur beherrscht, zeigt er in seinen Cartoon-Büchern. Schließlich verbrachte er auch zu Studienzwecken sechs Monate in einem Comic-Atelier in Istanbul.

Was für ihn den besonderen Reiz von Karikaturen ausmacht: "Die Möglichkeit, mit wenigen Strichen zum Teil komplexe Situationen darzustellen oder aufzulösen." Alf Beschles neuestes Projekt hat vor allem mit seiner Wahlheimat Utting zu tun. Anlässlich der 900-Jahr-Feier 2022 hat der gebürtige Singener ehrenamtlich die Aufgabe übernommen, die Herausgabe einer Ortschronik zu betreuen, die in Zusammenarbeit mit zahlreichen Autoren erstellt wird und für die noch Beiträge willkommen sind.