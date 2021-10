Kulinarisches

06:55 Uhr

Schmalz-Kiacherl ohne Kirchweihfeier

Auch in diesem Jahr gibt es in der Region keine Kirchweihfeste. Die traditionellen Kiacherl schmecken aber auch daheim.

Plus In Dießen und Raisting fallen die Feiern zu Kirchweih auch heuer wegen Corona aus. Grund genug, mal nur auf eine für diesen Tag typische Speise zu blicken: Was Schmalzgebackenes so beliebt macht.

Von Gerald Modlinger

Auch 2021 wird es am Ammersee nichts mit einem „gscheiten“ Kirta, der, wie man früher reimte, bis zum „Irta“, also bis zum Dienstag nach Kirchweih für festliche Vergnügungen sorgen sollte. Die beliebten Veranstaltungen bei den Trachtenvereinen am Vogelherd in Dießen und im Beckadisi-Stadel in Raisting fallen erneut coronabedingt aus. Wer trotzdem auf seine Kiacherl zu Kirchweih nicht verzichten will, hat also auch heuer Gelegenheit, sich vielleicht selbst an dieser Festtagsspezialität zu versuchen, die nicht ohne Grund vor allem in früheren Zeiten eine hochgeschätzte Speise war, die aber heute ernährungsphysiologisch kritisch gesehen wird.

