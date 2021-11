Lagerhaus

10:54 Uhr

Lagerhaus: Mit Volldampf zu einem Treffpunkt für Utting

Miene Gruber (rechts) fordert die Uttingerinnen und Uttinger dazu auf, ihre Wünsche für die Nutzung des ehemaligen Lagerhauses am Bahnhof in den Briefkasten zu werfen, in der Mitte Bürgermeister Florian Hoffmann, links Architekt Helgo von Meier.

Plus Anders als in Schondorf könnte die Güterhalle am Uttinger Bahnhof bald neu genutzt werden. Dabei hat man vor allem die jungen Leute im Blick. Dazu soll auch ein zweites Gebäude errichtet werden.

Von Dagmar Kübler

Wie zügig eine Sache vorangehen kann, wenn alle an einem Strang ziehen, zeigte jüngst die Eröffnung der Bürgerbeteiligung für die künftige Nutzung des Lagerhauses am Uttinger Bahnhof: Bürgermeister Florian Hoffmann, Architekt Helgo von Meier und der Künstler Miene Gruber hatten eingeladen, um die Pläne vorzustellen und die Bürgerinnen und Bürger nach ihren Wünschen zu fragen. Diese waren sehr zahlreich und mit vielen Ideen gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .