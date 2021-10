Fußballerinnen des MTV Dießen: Vorletzte gegen Letzte

Der vergangene Spieltag brachte den MTV-Fußballerinnen aus Dießen eine Niederlage. Am Sonntag könnte es besser aussehen.

Es hat nicht gereicht für die Fußballerinnen des MTV Dießen, einem Topteam der Landesliga ein Bein zu stellen. Der DJK Geratskirchen musste sich das Team von Trainer Nico Weis mit 2:4 geschlagen geben. Nach der ersten Halbzeit schien sich für die Dießenerinnen ein Debakel anzubahnen. In der 20. Minute stellten die Gäste, die als Tabellendritte nach Dießen gekommen waren, mit einem Doppelschlag auf 2:0. Als nach einer halben Stunde auch noch das dritte Tor für Geratskirchen fiel, musste man eine Niederlage für den MTV befürchten. Doch die Heimelf fing sich und ließ bis zur Pause nichts mehr zu.

Die Halbzeitansprache zeigte danach Wirkung, denn nun wehrte sich Dießen. Maria Breitenberger brachte den MTV mit zwei Treffern (52./54.) wieder ins Spiel, und nun drängte man auf den Ausgleich. Das nutzte Geratskirchen in der 71. Minute zum 4:2 – die Aufholjagd der MTV-Damen wurde nicht belohnt. Das Ammersee-Team bleibt auf dem vorletzten Platz der Tabelle.

Die Regensburgerinnen haben noch überhaupt keinen Punkt auf ihrem Konto

Am Wochenende steht für die Dießenerinnen wieder eine Auswärtsfahrt an. Im Kellerduell treffen sie am Sonntag ab 16 Uhr auf den SC Regensburg II. Regensburg musste am vergangenen Wochenende acht Gegentore gegen den BCF Wolfratshausen einstecken und verlor dort deutlich mit 8:2. Bisher ist noch kein Punkt auf dem Konto der Oberpfälzerinnen. Das Team von Trainer Nico Weis konnte in den letzten vier Spielen auch keine Punkte holen und rangiert nur einen Platz vor Regensburg. (ak)

Lesen Sie dazu auch