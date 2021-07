Algen: Droht am Ammersee jetzt Gesundheitsgefahr?

Plus Bei Dießen wird im Ammersee ein stinkender Algenteppich entdeckt. Jetzt steht fest, um welche Art es sich handelt. Die Behörden raten Schwimmern zur Vorsicht.

Am Montagnachmittag hat ein stinkender, etwa 20 mal zehn Meter großer grüner Algenteppich vor dem Strandbad beim Dießener Strandhotel für Aufregung gesorgt und sogar die Polizei auf den Plan gerufen. Schnell wurde auch das Wasserwirtschaftsamt Weilheim informiert. Jetzt steht fest, dass es sich um eine durchaus gefährliche Algenart handelt, wie unsere Redaktion auf Nachfrage herausgefunden hat.