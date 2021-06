Das Fünf Seen Filmfestival feiert Jubiläum

Das 15. Fünf Seen Filmfestival steht in diesem Jahr unter dem Motto "Perspektiven". Eine Werkschau befasst sich mit einem besonders aktuellen Thema.

Das 15. Fünf Seen Filmfestival (fsff) wird in diesem Jahr vom 18. bis 31. August veranstaltet. Mehr als 100 ausgewählte Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus Mitteleuropa werden laut einer Pressemitteilung zur Jubiläumsausgabe an den Spielstätten Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Weßling in zehn Sektionen gezeigt. Eine Werkschau über multiple Perspektiven, die neue Filmreihe „Unser Klima jetzt“ – eine Initiative von Anne und Alex Eichberger – sowie weitere über gesellschaftlich relevante Themen unserer Zeit und über die schönen Künste im Film ergänzen das außerordentliche Programm des Fünf Seen Filmfestivals. Viele Filmgespräche zwischen Publikum und Filmbranche, kulminierend im „Filmgespräch am See“ in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, runden das Kinoevent genauso ab wie die zehn Preisverleihungen.

Die Leidenschaft von Mattias Helwig sind Filme. Foto: Julian Leitenstorfer

Festivalleiter Matthias Helwig: „Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir Orte des Zusammenkommens, des Austauschs und der Inspiration. Wir brauchen Perspektiven und andere Blickwinkel. Wir brauchen Diskussionen darüber und die Bilder dazu. Deswegen freuen wir uns, dem Publikum mit der 15. Ausgabe des Fünf Seen Filmfestivals dies alles bieten zu können, mit Filmen, Gesprächen und vor allem sicheren Räumen draußen und drinnen.“

Rund 20.000 Kinofans

Jedes Jahr lockt das Fünf Seen Filmfestival gut 20.000 Kinofans sowie mehr als 100 Filmschaffende an. Auch 2021 werden sich zur Jubiläumsausgabe Schauspieler, Regisseure, Produzenten und Filmbegeisterte begegnen, um die neuen, spannenden Filmgeschichten aus Mitteleuropa mitzuerleben.

Oscar-Preisträgerin Caroline Link, Jule Ronstedt und Rainer Bock kamen 2019 zur Eröffnung des Fünf Seen Filmfestivals nach Starnberg (oben). Unten: Der bei Augsburg lebende Regisseur Norbert Lechner und sein Filmteam präsentierten den Film „Zwischen die Mauer“. Festivalleiter Matthias Helwig (unten, Zweiter von rechts) führte Interviews.

Perspektive sei auch das Thema des Festivals. Dabei gehe es nicht nur um den Ausblick über die Landschaft oder in die Zukunft, sondern auch um die unterschiedlichen Blickwinkel und ihre Wahrnehmungen. Kultur bedeute Zusammenkommen und Sich-Austauschen, Perspektiven einnehmen und Perspektiven verstehen und Kultur bedeute Überwindung der drohenden Spaltung einer Gesellschaft. Diese Perspektive an 14 Festivaltagen zu leben und erleben, ist 2021 sei Anliegen des 15. Fünf Seen Filmfestivals. Im vergangenen Sommer begeisterten Lars Eidinger und Nina Hoss das Publikum.

Oscar-Preisträger zu Gast

Auf dem Fünf Seen Filmfestival zähle die persönliche und herzliche Atmosphäre. „Oscar-Preisträger und Stargäste wie Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Armin Mueller-Stahl, Wolfgang Kohlhaase, István Szabó, Doris Dörrie, Michael Verhoeven, Tom Tykwer, Hannelore Elsner, Caroline Link, Martina Gedeck, Corinna Harfouch, Florian David Fitz, Dominik Graf, Josef Bierbichler, Klaus Doldinger und Edgar Reitz – um nur einige zu nennen – kamen und kommen gerne“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. 2019 wurde erstmals der Hannelore-Elsner-Schauspielpreis vergeben. Erste Preisträgerin war Barbara Auer. 2020 wurde die international bekannte deutsche Filmschauspielerin Nina Hoss geehrt. Auch 2021 wird diese Auszeichnung wieder verliehen. (ak)