Gewitter über dem Ammersee: Wassersportler in Not

Die Wasserwacht muss am Ammersee nach Sturm und Gewitter ausrücken, um Wassersportler in Sicherheit zu bringen.

Der Dienstag bot hochsommerliches Wetter im Landkreis Landsberg und der Region - und danach Sturm. Starkregen und Gewitter. Für die Wasserwacht gab es am Ammersee deshalb einige Einsätze.

Die Ortsgruppe Utting berichtete in sozialen Netzwerken von mehreren Einsätzen infolge von Starkwind am Dienstagnachmittag und den am Abend plötzlich auftretenden Gewittern. Boote kenterten und Surfer und Stand-Up-Paddler gerieten in Not, so die Wasserwacht. "Allen Wassersportlern konnte aber rechtzeitig geholfen werden, weshalb es glücklicherweise zu keinen ernsten medizinischen Folgen kam", so die Wasserwacht weiter.

