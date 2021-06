In Dießen lernen Kinder das Schwimmen im Ammersee statt im Schwimmbad

Plus Mehrere Monate gibt es wegen der Corona-Pandemie keine Angebote für Kinder. Jetzt geht der Schwimmunterricht im Landkreis Landsberg zur Freude vieler wieder los – aber es gibt auch Probleme.

Lange Zeit waren die Bäder im Landkreis Landsberg wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Deswegen sind auch zahlreiche Schwimmkurse und der Schwimmunterricht an den Grundschulen ausgefallen. Mittlerweile haben die Freibäder geöffnet, sodass der Nachwuchs eigentlich wieder üben kann. Es gibt allerdings noch viele offene Fragen, und in Dießen ist Geduld gefragt.