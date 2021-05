Landkreis Landsberg: Neue Ausweise für die Polizei

Der grüne Dienstausweis der Polizei hat nach 35 Jahren auch in Bayern ausgedient und wird von einem blauen abgelöst.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann stellte jetzt die neuen Dienstausweise für die Bayerische Polizei vor. Ab sofort gibt es laut einer Pressemitteilung die neuen Dienstausweise auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. „Standesgemäß erhielten Polizeipräsident Robert Kopp und Polizeivizepräsident Frank Hellwig als Erste ihren hochmodernen und besonders fälschungssicheren neuen Dienstausweis“, heißt es in der Mitteilung.

Die rund 44.000 Beschäftigten der Bayerischen Polizei erhalten neue Dienstausweise im praktischen Scheckkartenformat. Damit werde der seit rund 35 Jahren genutzte „grüne Polizeidienstausweis“ abgelöst.

High-Tech aus Bayern für Bayern

„Die neuen Dienstausweise der Bayerischen Polizei sind ein High-Tech-Spitzenprodukt aus Bayern für Bayern“, erklärte Herrmann. „Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit zeichnen ihn aus.“ Alle Polizeidienststellen werden laut Herrmann in den kommenden Monaten Zug um Zug mit den neuen Ausweisen ausgestattet.

Vor wenigen Tagen war es für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd so weit. „Der Rollout für den neuen, hochmodernen und besonders fälschungssicheren Dienstausweis begann“, so steht es in der Pressemitteilung, „mit der persönlichen Übergabe der neuen Dienstausweise im Scheckkartenformat an den Polizeipräsidenten Robert Kopp sowie an den Polizeivizepräsidenten Frank Hellwig“.

Grüner Ausweis bleibt gültig

Bis die Ausgabe der neuen Dienstausweise abgeschlossen ist, sind auch die „grünen Dienstausweise“ nach wie vor gültig, betont das Präsidium ausdrücklich In dieser Phase könne es also durchaus vorkommen, dass sich Beamte bereits mit dem neuen Dienstausweis im Scheckkartenformat oder dem alten Polizeidienstausweis legitimieren.

Auch im Zusammenhang mit Polizeidienstausweisen gelte: „Sollten Sie Zweifel an der Echtheit von Amtsträgern haben, hilft Ihnen der Polizeinotruf 110 gerne weiter“ (ak)

